今年美國職棒紐約大都會隊舉辦的台灣日，邀請駐美代表蕭美琴開球；民進黨立委陳亭妃表示，看到駐美代表邀請卡上寫的「台灣代表」，還可以公開在球場上開球，代表未來台灣在美國參加民間活動或是官方活動，其實是更檯面化、常態化。

過去美國職棒紐約大都會隊舉辦的台灣日包括網球選手盧彥勳、導演魏德聖、前中研院長李遠哲等台灣名人，都曾受邀參加，這是舉辦16年以來，首度邀請駐美代表，邀請函中還寫上「Taiwan Ambassador」。

陳亭妃說，今年真的很不一樣，雖然過去大都會台灣日，也會邀請台灣各領域代表性的人物參加，可是從來沒有官方代表，而且過去我方的駐美代表處的一些行程是無法被公開的。

她說，今天看到我方駐美代表被邀請的時候，邀請卡上寫的就是「台灣代表」，還可以公開在球場上開球，就代表的是未來台灣在美國參加民間活動或是官方活動，其實是更檯面化、常態化，這對於台美之間的關係和交流是正面的思考。