楊貴媚今前往李行追思靈堂致意。（羅永銘攝）

「台灣電影教父」李行19日因心肺衰竭病逝於台北，享耆壽91歲。追思靈堂於21、22日開放親友致意，曾演出他電影《又見春天》的影后楊貴媚，上午也在第一時間前往弔唁，受訪時難過到痛哭失聲。

楊貴媚語帶哽咽說道：「太突然了，不知道要說什麼⋯⋯他以前曾說在電影圈打拚的好多朋友都走了，我跟他說他是無敵鐵金剛，一直帶領我們，沒想到昨天聽到消息，我整個頭皮發麻⋯⋯我不敢相信，打電話給朱導（朱延平）確認。」

楊貴媚看到李行遺照，很多回憶湧現，「前年第11屆兩岸電影展時，我和大陸台灣的影人一起到酒家唱卡啦OK，那天李導演非常開心，他自己也說好久沒那麼開心了，還跳舞繞了一圈，他真的是無敵鐵金剛！我昨天還把那個影片拿出來，這麼有活力的人，從來也沒有覺得，他會離開我們」。

對於李行家人尚未讓李行太太知道辭世消息，楊貴媚則說如果讓她知道太殘忍了，「因為他們夫妻倆感情真的太好了」，最後不忘叮嚀現場工作人員：「這個疫情你們大家都要多保重。」