南投縣中興分局祭拜好兄弟有大學問，「花生醬」、「破朴子」都擺上供桌。

明天是一年一度中元節，南投縣政府警察局中興分局在中元節前夕在分局大門擺設供桌敬拜，赫見「花生醬」、「破朴子」也擺上桌。據了解，這些供品可是大有學問，均取其諧音刑案事故「發生降」、「破不止」，令人會心莞爾一笑。

南投縣政府警察局中興分局分局長黃念生20日率領同仁持香敬拜，除準備豐盛的三牲、素果普渡，赫然看到「花生醬」、「破朴子」罐頭等也擺上桌。據了解，這些供品深具意義，接取其諧音，祈願刑案事故「發生降」、「破不止」。

南投縣中興分局祭拜好兄弟有大學問，「花生醬」、「破朴子」都擺上供桌。 （警方提供／陳淑芬南投傳真）

南投▲南投縣中興分局拜好兄弟有大學問，「花生醬」、「破朴子」都擺上供桌。（警方提供／陳淑芬南投傳真）

黃念生表示，中元普渡是民間重要習俗，希望護佑轄境平安順遂，分局每年中元普渡已傳承多年，同仁也都非常樂意且主動參加普渡活動，今年準備「花生醬、破朴子」供俸祭拜，如同參加考試前去文昌帝君拜包子、粽子有「包中」之意，都具有安定心靈的效果。

黃念生指出，希望透過普渡祭拜儀程，凝聚同仁的向心力、善念薪火相傳，讓員警能夠安定心神，全力投入治安、交通維護工作，執行勤務平安順遂。