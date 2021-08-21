台中中友百貨員工餐廳被櫃姐爆料，日前點用酥炸雞腿套餐雞腿肉沒熟，還滲出血水；對此中友百貨表示會產品已下架，會督促外包廠商改善；而台中市食安處獲報後立即到場稽查作業環境衛生，也發現通風口不潔、現場有病媒排泄物等多項違失，已依規要求業者限期改善。

中友百貨有櫃姐爆料日前到員工餐廳用餐，點一份要價120元的酥炸雞腿套餐，未料咬一口雞腿竟發現肉沒熟，雞腿還滲血，害她連拉兩天肚子；對此，中友百貨表示，員工餐廳採招標進駐經營，「將要求廠商檢討改善」，而目前該產品也已下架。

咬一口滲血水！櫃姐爆員工餐廳雞腿沒熟害連2天「烙賽」

食安處表示，8月18日獲報後已前往稽查，餐廳業者推測表示，雞腿不熟可能因冷凍雞腿退冰不全所致，現階段已先停止供應雞腿套餐。

食安處到中友百貨員工餐廳稽查作業環境衛生，發現通風口不潔等多項違失。（台中市食安處提供／馮惠宜台中傳真）

市府也同時現場稽查作業環境衛生，發現包含通風口不潔、發現病媒排泄物、且清潔劑和食用油混放，另持廚師證人員比例也不符規範等缺失，已依規開立限期改善通知書。

食安處到中友百貨員工餐廳稽查作業環境衛生，發現食用油和清潔劑雜放一處，未依規統一管理。（台中市食安處提供／馮惠宜台中傳真）

食安處指出，已要求業者9月2日前改正，若未依規改善，將依食品安全衛生管理法第8條規定，依同法第44條處6萬元以上2億元以下罰鍰。食安處也將一併加強輔導業者，務必遵守餐飲防疫管理措施相關規定，維護民眾及業者雙方權益與健康安全。