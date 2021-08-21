29歲蔡姓男子與22歲蘇姓女友涉嫌在台南市販賣毒品，警方得知他們在善化區胡厝寮附近私設新興毒品咖啡包分裝場，20日下午持搜索票攻堅破獲，一舉逮獲蔡男等5男3女，還起出市價150萬元的毒品及現金1萬900元等相關證物，正持續追溯毒品來源。不過，蔡男、蘇女在偵訊中均避重就輕否認販毒，僅坦承持有毒品自用，全案正擴大偵辦中。

據查，新化警分局日前接獲情資，指蔡姓販毒集團在台南市各區販賣毒品愷他命、咖啡包，經與善化警分局共組專案小組，經長期跟監蒐證，得知該集團20日購入大批毒品準備分裝出售後，專案小組見機不可失，商請永康警分局偵查隊及保大霹靂分隊支援，持台南地方法院核發的搜索票，搜索該集團位於善化區胡厝寮附近的毒品分裝場。

專案小組分兵從前門、後門雙重包抄，經破門而入後，屋內的蔡男等8人反應不及全數就逮，員警還當場查獲二級毒品咖啡包5包（毛重22.79公克）、分裝夾鏈袋，並扣得第二級毒品安非他命4包（毛重共8.56公克）、K他命8包（毛重共7256.93公克）、果汁粉1包7900公克、電子秤2組、封口機1台、分裝袋和夾鏈袋一批、手機7支及現金新臺幣1萬900元等相關證物。

其中，員警懷疑重達7公斤以上的果汁粉，係蔡嫌等人準備與毒品混合包裝後出售，估算約可分裝成3、4000包毒品咖啡包，以市價每包400元估算，價值約150萬元。全案偵訊後，依毒品危害防制條例將8人一併移送台南地檢署偵辦。

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