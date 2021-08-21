為了連任國民黨主席保衛戰的江啟臣，21日南下高雄攻藍營鐵票，今天上午在高雄受訪時，對於民進黨黨內人士以「歷史說」批評中國不能信但國民黨至今仍抱著92共識之說，江啟臣翻舊帳反擊，指民進黨在振興方案發現金、萊豬以及護藻礁等議題上今非昔比的言論不一，狠酸：「歷史告訴我們，民進黨的話不能信」。

爭取連任國民黨主席連任，江啟臣保衛戰動作頻頻，21日南下高雄專攻藍營鐵票，明823砲戰前夕也早已計畫遠赴金門向823砲戰陣亡國軍將士致祭，今上午拜會孫文南院院長汪明生，2人私下餐敘並交換意見，不開放媒體參與。

江啟臣在會前接受媒體提問，有媒體詢問，指有綠營人士指出，歷史告訴阿富汗，塔利班的話不能信，歷史也告訴我們，中國的話不能信，但為何國民黨還要死抱著九二共識，對於此番說法的看法，江啟臣翻出民進黨過往言行不一的言論反擊。

江啟臣說，歷史告訴我們，民進黨過去主張要發現金（指振興方案），但結果現在不發現金；歷史也告訴我們，過去民進黨反萊劑，結果現在民進黨開放萊豬；歷史也告訴我們，民進黨主張護藻礁，但結果現在咧，「所以歷史告訴我們民進黨說的話不能信」。