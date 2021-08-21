盧秀燕說，大肚燕肉羹、芳滷肉，巧合的是，攤名剛好有「燕」、「芳」，與她的姓名「盧秀燕」、妹妹「盧秀芳」尾字相同；改天一定要找時間與妹妹一起來行銷。（陳世宗攝）

盧秀燕說，大肚燕肉羹、芳滷肉，巧合的是，攤名剛好有「燕」、「芳」，與她的姓名「盧秀燕」、妹妹「盧秀芳」尾字相同；改天一定要找時間與妹妹一起來行銷。（陳世宗攝）

台中有很多米其林美食號稱「米其林城市」。市長盧秀燕21日上午到大肚公有零售市場，推廣大肚平民美食。盧秀燕說，包含大肚燕肉羹、芳滷肉、阿貴海產及榛心幸福麻糬等知名攤位，還有更多平民美食隱身市場內，像大肚市場是經濟部評鑑的三星優良市集，環境乾淨、衛生明亮，很多好吃的國民美食，歡迎大家前來品嘗。

明天就是農曆中元節，市長盧秀燕今天特走訪大肚公有零售市場，行銷大肚平民美食。盧秀燕說，大肚市場兩家四星名攤，大肚燕肉羹、芳滷肉，兩家就在鄰近，巧合的是，攤名剛好有「燕」、「芳」，與她的姓名「盧秀燕」、妹妹「盧秀芳」尾字相同；她笑稱一定要找時間與妹妹一起來行銷。

盧秀燕還特別介紹大肚市場的知名小吃，例如四星名攤的榛心幸福麻糬；三星名攤的大肚明鵝肉、鴨肉麵及古早味麥仔煎等；二星名攤的阿珍の舖、古早味碗粿肉圓大腸麵線、小可愛芋圓及老攤挫冰等。

盧秀燕說，市府近年來積極推動傳統市場各項軟硬體改善，提升市集軟實力。如大肚市場已全面更換市場LED節電燈管、市場大門用彩色LED燈造景及牆面油漆粉刷，讓市場看起來更加明亮，成為大肚區夜間亮點。

去年完成廁所整修，今年增加通風設備，提供民眾更舒適、優質的消費環境，搭配多元美食料理，饕客與遊客絕不能錯過。

經發局強調，美食是城市行銷新魅力，經發局積極行銷市場與輔導攤位，大肚市場除是大肚區主要民生購物中心，販售商品種類多元齊全，更是遠近馳名的美食市集，許多攤位都是經濟部認證的星級樂活名攤。