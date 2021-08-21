資深藝人曹西平闖蕩演藝圈40年，直率性格的他常與酸民隔空開戰，不過稍早卻在臉書感慨：「當親人都離開了，重要的朋友也離開了，人生對我來說還有什麼？」一番感傷的言論引起網友熱議。

曹西平表示決定從泰國回來後，就告訴自己演藝之路能走就走，不用在乎外界用什麼眼光來審視自己，強調絕不當「空有名氣沒有錢」的藝人，也就不用看人家的臉色吃飯，不然以當今演藝圈現況，光靠等待通告的日子，無疑只能養活自己，也讓他道出內心話：「非常慶幸我在那個年代出道，不然現在過的會更辛苦更悲哀，還要看這些年輕製作單位的臉色過日子」。

曹西平強調在演藝圈若不受尊重，就不用特別留戀，更直言：「轉個彎怎麼會不知道外面的世界真美麗，這個井都已經乾枯了你還在留戀什麼？只有往下個目標前進吧」，也向所有人喊話：「不管你幾歲都要努力認真為自己而活，其他的廢話都不用多說了，可以過日子比較重要，這就是現實面的問題」。

此外，曹西平也強調個性本來就不太喜歡跟人家聯絡，更不愛交際的社交場合，畢竟虛偽的話講不出口，更不會因為誰對自己演藝工作有幫助，就特別去討好巴結人家，坦言光看到這些愛拍馬屁的人就超想吐，因此不想浪費時間跟別人演，越來越簡單的生活才是自己想追求的。