嘉義市一名劉姓商人因生意往來需要，在美國泰達幣公司開設雲端帳戶，並陸續存入約308萬美元，相當台幣8600萬元的泰達幣，上月中劉姓商人查覺帳戶內的泰達幣陸續被轉進不知名的其他帳戶，報警請泰達幣公司凍結駭客帳戶，但仍有約50萬美元泰達幣被移出，另他自己戶頭約260萬美元泰達幣也被凍被無法使用，嘉義市警方已積極調查中，但因帳戶設在美國公司，警方坦言偵辦難度高。

據了解，劉姓商人從事兩岸三地投資，並經手港澳帳款，日前有客戶將300多萬美元轉換成泰達幣，存入劉開戶的2個美國泰達幣公司雲端帳戶錢包內，信箱、帳密由劉及核心幹部保管，若要移動錢包內的泰達幣，公司會寄認證碼到原始信箱，經確認後能交易。

約7月上旬，劉先發現帳戶內的泰達幣被多次移轉，劉等人重新設定密碼，仍擋不住駭客一再把錢轉出，劉等人馬上聯絡美國泰達幣管理公司，但對方要求提供正式報案資料才能凍解可疑帳戶，經請求嘉義市警方等單位協助後，目前泰達幣公司已暫時凍結駭客雲端錢包，但劉戶頭內近50萬美元泰達幣已被移轉流出。

劉姓商人對此事相當低調，僅表示希望執法單位和美國方面能積極協助，讓他盡快取回帳戶裡的錢，減少損失。至於外傳警方已掌握到駭客IP及其在台所租用雲端空間，警方不願說明，僅強調已積極偵辦中，絕對會追到哪辦到哪。