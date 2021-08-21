圖為民眾經過大門深鎖的接種站。（趙雙傑攝）

疫情爆發以來，Dcard滿斥相關討論串，除了有青年學子表明不願再支持民進黨，更有發文苦嘆，家人對新學期的校園生活擔憂不已，甚至還有推文寫道：「19歲的我到底等到什麼時候？」

高端疫苗即將在8月23日開放20歲到35歲施打，但國人殷殷期盼BNT疫苗，迄今進口時間仍不明朗，而政府開放12到17歲學子可選打BNT與莫德納疫苗，這當中不包含大學生，還有兩項進口疫苗嚴重不足，諸多問題近來在Dcard引發激烈論戰。

疫情爆發以來，Dcard滿斥相關討論串，發文除了可看到學子對政府的不信任，還有對於進口疫苗的渴求。(李侑珊翻攝)

像是7月17日發表在Dcard時事版的「我是台灣人，我這輩子不會再給民進黨」，一名自稱是中興大學的網友在文中寫道：「這次疫情，死了這麽多人，民進黨卻在阻擋疫苗，居然還搞到要民間團體去採購，但還繼續各種技巧性杯葛。這麼噁心的政黨，完全沒把人民的命當一回事，台灣人民痛恨暴政至極，請你下次在投票時想一下民進黨是怎麼對你的」，並在文末標示「民進黨不倒，台灣不會好」的關鍵句。

疫情爆發以來，Dcard滿斥相關討論串，發文除了可看到學子對政府的不信任，還有對於進口疫苗的渴求。(李侑珊翻攝)

疫情爆發以來，Dcard滿斥相關討論串，發文除了可看到學子對政府的不信任，還有對於進口疫苗的渴求。(李侑珊翻攝)

而在Dcard的Covid-19版上，一名淡江大學網友發文：「這樣還等的到打疫苗嗎？」並提問：「18、19的什麼時候可以打疫苗？」

疫情爆發以來，Dcard滿斥相關討論串，發文除了可看到學子對政府的不信任，還有對於進口疫苗的渴求。(李侑珊翻攝)

還有一名標示來自台灣師範大學的網友提問：「多少大學生打到疫苗了？」文中提到，大學也將在1個多月後開學，如今大學生始終沒有排到施打疫苗的名單當中，「目前我認識的打到疫苗的不多啊，而且這些多半都是打AZ的，高端不知道會有幾個人打，鐵定開學前不可能所有人都打到啊！」

該名台師大網友提到，家人非常擔心他在開學之後的生活，「我媽非常擔心，加上又在台北上課，所以我應該也為這件事感到著急嗎？還是佛系搶疫苗等國外到了慢慢等？我就是一般的20歲學生，列在接種順序最後順位的。」

另外則有台北醫學大學網友問：「19歲的我到底等到什麼時候？」輔仁大學網友則說，媽媽60歲也排不到莫德納疫苗，「我也排不到，12-17就可以打了？」