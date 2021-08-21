對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局今針對14縣市發布大雨特報，屏東、花蓮、台東地區及其他山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
大雨特報：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、
高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。
氣象局表示，今日各地大多為多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區及大台北地區並有局部大雨發生的機率。明（22日）受到颱風外圍雲系影響，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。
對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局今針對14縣市發布大雨特報，屏東、花蓮、台東地區及其他山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
大雨特報：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、
高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。
氣象局表示，今日各地大多為多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區及大台北地區並有局部大雨發生的機率。明（22日）受到颱風外圍雲系影響，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。
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