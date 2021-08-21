台北市新工處近日寄發1.8萬份「投標讓售私有公設保留地」通知書，市議員王欣儀接獲投訴指出，通知內容不但未寫明具體對象，相關地號、面積及價格資訊也都沒有，認為是詐騙就把通知書丟掉，她痛批市府草率、便宜行事，造成民眾困擾。新工處對此回應，礙於《個人資料保護法》未揭露資訊，將再加強說明。

最近有許多民眾收到「投標讓售私有公設保留地」通知書，內容僅說明市府以容積代金基金，標購北市私有公共設施保留地，只要土地使用分區為道路、公園、綠地、廣場及兒童遊樂場用地，土地持有5年以上、無地上物者，均可在今年10月29日前參與投標讓售，固定標購金額為當年度公告現值的15％至20％。

不料，民眾看了內容後一頭霧水，還以為是詐騙集團要騙個資，隨手就把信件丟掉，王欣儀質疑，既然市府占用民眾土地，理當知道該土地持有人是誰，為何不清楚寫明所寄對象、持有地號、收購面積及價格，相關內容不清不楚，還要民眾掃QRcode加LINE或上網看。

王欣儀說，收到通知書的多數是長者，搞不清楚狀況進一步詢問里長或社區管委會，結果一問三不知，打電話至新工處詢問才了解情況，她抨擊市府草率、便宜行事，造成民眾困擾也變相增加公務員負擔，浪費大家時間。

對此，新工處回應，避免涉及《個資法》，通知書內容才未述明土地地號、收購面積及價格，原預定舉辦多場說明會，因疫情影響取消，將會加強向民眾說明。