塔利班可怕的戰利品：美製槍支、黑鷹與悍馬

據《路透社》19日報導，隨著塔利班在阿富汗勢如破竹，短短數週內占領該國大部分區域，並繳獲阿富汗安全部隊留下的大量武器與裝備，其中不少更是來自美國的寶貝。然而，華府憂心這些武器或是被拿來屠殺平民，或是為恐怖分子用來攻擊美國在區域的利益，甚至流入大陸與俄國之手，該如何是好讓拜登傷透腦筋。

2021年7月，阿富汗國防部在社群媒體上大方秀出，美國交付的全新7架直升機開入喀布爾的照片。幾天後，美國國防部長奧斯汀在五角大廈對記者信誓旦旦的表示，「他們會持續看到這種支持的力量，不斷向前推進」。

#ICYMI: Afghan air force graduates first six UH-60 Black Hawk pilots: https://t.co/sGaKEZUtqu pic.twitter.com/tQaGI0mkTe — U.S. Air Force (@usairforce) December 5 2017

孰料，短短幾週內，阿富汗大部分地區就被塔利班所拿下，並接受阿富汗軍隊留下的武器與裝備。根據網路影片，勢如破竹的塔利班正檢查繳獲的一排排車輛，還有槍枝、通訊裝備甚至是軍用無人機。美官員下了這樣的註腳，「所有沒有被摧毀的東西，現在全是塔利班的」。

※華府考慮多種方案

美國現任與前任官員不約而同地指出，這些武器可能用來屠殺民眾，或是流入「伊斯蘭國」(IS)等其他激進組織手中，並攻擊美國在該地區的利益；甚至，可能會被中國大陸或俄國等大國競爭對手所取得。這讓拜登政府非常關心流入塔利班手中的裝備該如何是好，並考慮多種選項。

Planes guns night-vision goggles: The Taliban's new U.S.-made war chest https://t.co/hlsGc9bKmC pic.twitter.com/o6lpeGIKmz — Reuters (@Reuters) August 19 2021

官員指出，不排除對直升機等大型軍備發動空襲；但有人質疑，美國現在主要目標是撤出美國公民與阿富汗人，這樣的做法只會激怒塔利班。

另有官員表示，儘管確切數字仍不清，但情報體系的評估是塔利班繳獲包括悍馬在內的2000多輛甲車，與40架飛機；後者包括UH-60黑鷹、偵察攻擊直升機與掃描鷹無人機。

美眾院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）認為，塔利班持著從阿富汗軍隊手中繳獲美國製造的武器，這對美國與我們的盟友形成重大威脅。

※只能陳列的獎杯

塔利班的閃擊戰不免讓人想到IS從美國援助的伊拉克軍隊手中，拿走大批的美式裝備；伊拉克軍隊在2014年的作戰中，幾乎是不戰而降。

2002到2017年，美國向阿富汗軍隊提供總價值約280億美元的武器裝備，包括槍枝、火箭彈、夜視鏡，甚至是用於情偵的小型無人機。但是像黑鷹直升機這樣的飛機，一直是美國軍事援助最鮮明的標誌，也是阿富汗軍對抗塔利班的最大優勢。

美國國會稽核處（Government Accountability Office GAO）統計，在2003至2016年之間，美國向阿富汗提供約208架飛機；諷刺的是，許多飛機沒有在戰場上建奇功，反而成為上週阿富汗飛行員逃離塔利班追殺的利器。

美方官員證實，約40至50架飛機被阿富汗飛行員開往烏茲別克，尋求政治庇護。畢竟，在上週奪下喀布爾之前，塔利班就展開一系列的暗殺飛行員作戰。

此外，部分飛機目前在美國維修，將繼續留在美國；另有部分預定要飛回阿富汗歸建的飛機，則將被美軍徵用並協助喀布爾撤退。

部分官員認為，雖然塔利班可以使用美製直昇機，但這些飛機需要經常的維修與保養，塔利班恐怕沒有這類技術；加上缺乏專業訓練，想要順利駕駛這些飛機恐怕相當複雜。

阿富汗官員甚至自我挖苦地說，「很諷刺的是，我們裝備常常故障這一點，現在居然能挽救大批人命」。

2016年至2019年曾任美國中央司令部指揮官，也負責美軍在阿富汗軍事行動的退役陸軍沃特爾（Joseph Votel）認為，塔利班繳獲的武器絕大多數是高階硬體，裡面沒有安裝美國的敏感科技；在缺乏訓練的情況下，部分裝備對塔利班來說比較像只能陳列的獎杯，無法實際使用。

※夜間戰鬥

報導中指出，部分更容易上手與使用的武器設備，例如夜視鏡，反而引起更大的關注。自2003年以來，美國向阿富汗部隊提供至少60萬件步兵武器；包括M16突擊步槍、16200套通訊裝備，以及16000具夜視鏡裝備。

1名國會助理分析，「夜間作戰能力才是真正改變戰爭準則的關鍵」。沃特爾等人則指出，塔利班繳獲如機槍、迫砲與榴彈砲等小型武器，讓其在與反塔利班據點中的戰鬥享有優勢。

官員認為，大部分武器塔利班都會自己享用；但是否會出現與大陸等國共享的情況，現在言之仍為過早。華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲專家維斯特史莫爾（Andrew Small）指出，塔利班可能會將取得的任何美國武器，轉交北京手上。

但1名美方官員卻不這麼認為，從北京早就可能已經取得這些武器與裝備來看，就算大陸拿到也不會帶來太多好處。追蹤武器動向的衝突軍備研究所（Conflict Armament Research）高級顧問佛列史納（Justine Fleischner）指出，這凸顯美國需要改善現有機制，好讓自己能更好的掌控提供給盟友裝備的下落。

他強調，美國本可以做得更多，進而密切掌握、清點對阿富汗軍隊裝備的供應。如今，能改變阿富汗的時間點已經逝去。