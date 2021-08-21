美國國防部一家承包商，多年來賣給軍方700萬美元（約台幣1.96億元）的商品，但這些商品標示「美國製造」實際上卻是「中國製造」；美國司法部周五（20日）判處該承包商負責人5年監禁並賠償760萬美元（約台幣2.1億元）。

Marketwatch報導，現年62 歲的Beyung S. Kim 是國防承包商「Iris Kim」 公司負責人，他坦承，多年來一直從中國進口商品，並剪掉「中國製造」標籤，以「美國製造」的標籤取代，再將這些假冒品賣給美軍各個部門。

Iris Kim公司提供的商品，包括西點軍校學員的泳衣、陸軍特技跳傘隊T恤，以及印有海軍陸戰隊標誌的水瓶等。該公司還為印第安納州、北達科他州和阿肯色州的國民警衛隊採購T恤，並為海岸防衛隊採購蛇腹型鐵絲網及鋼絲繩。

2011年至2018年期間，Iris Kim 和美國國防部簽訂數十份價值 2400 萬美元的合約。檢察官指出，Kim從中國採購這些商品先送到倉庫，接著在一家標籤公司協助下，清除商品的原產地痕跡，重新貼上美國製造的標籤。

檢察官表示，這些行為已構成詐欺，違反Iris Kim與國防部簽署的採購合約，其中規定這些商品必須在國內製造，或是在中國以外的少數其他國家或地區製造。檢察官說，當Kim交付T恤，上面洗滌說明將「漂白劑（bleach）」一詞拼錯成「bleech」時，就發現事情很可疑。

檢察官還提到，被告Kim的惡劣的行徑，導致美國政府花費700多萬美元購買欺詐性進口商品，而這資金原本要協助美國工人、殘疾退伍軍人和授權貿易夥伴等。

報導指出，Kim與他的4名員工在去年12月認罪，本周三（18日）Kim被判處58個月監禁，並被勒令支付760 萬美元的賠償金，另4名員工參與詐騙則被判93個月的監禁。