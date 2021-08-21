一年一度新北甘藷產季又到！每年8月至9月為新北甘藷盛產季節，此時甘藷渾圓飽滿、成熟度佳，是新北甘藷最佳賞味季節，喜愛甘藷的朋友們絕對不能錯過！現在不只產地北海岸有販售，新北市各農會超市也都買得到！

新北三寶之一的新北市甘藷主要產區為北海岸金山、三芝及萬里，其中金山種植甘藷面積達96公頃，為新北最大甘藷產區。

農業局表示，新北甘藷美味關鍵在於環境優良，北海岸緊鄰大屯火山群，除了有富含礦物質的火山黑壤土，更有陽明山清泉灌溉，以及帶有鹽度的海風吹襲，種植出的甘藷口感綿密細緻、甜度高，加上本市甘藷產季較其他地區晚，甘藷有足夠時間可以生長、成熟，生產出的甘藷品質特別好。

甘藷產季期間，農會以優惠價格提供優質甘藷及各式甘藷加工商品，滿額更享免運費服務，除了可以到金山地區農會及三芝區農會官方網站下單宅配，也可以到農業局「美味農業得來速」網站訂購，此外新北市各農會超市也均有販售本市新鮮甘藷，防疫期間不需到產地，在家附近就可以買到。

板橋區農會更配合美味農業得來速政策，推出甘藷線上促銷活動，線上訂購甘藷1箱即贈甘藷酥1包(原價315，特價250元)，限量100箱；深坑區農會則推出甘藷組合包，內含甘藷1盒、冰烤甘藷1包、甘藷蛋捲1盒、甘藷脆片1包(原價450，特價399)，限量80組，每人限購2組。

金山地區農會總幹事吳茂坤表示，新北甘藷質地綿密、甜度高，且富含胡蘿蔔素、維生素及各種微量營養素，是兼具養生與美味的寶物，也感謝農業局輔導農會將本地優質甘藷加工製成甘藷片、甘藷酥等各式加工品，將甘藷不同面貌呈現給大家，歡迎各位踴躍嚐鮮。

農業局長李玟表示，新北甘藷健康優質，不管生鮮甘藷或製成加工品都非常美味，農業局也特別將新北山藥及綠竹筍與甘藷一起整合為「新北健康三寶」品牌，搭配「美味農業得來速」線上購物，就是要讓市民朋友們防疫期間都能買到最當季、當地、當令的原味食材在家開伙，農業局陪大家一起拚防疫也顧健康。