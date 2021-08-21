新北市三峽區民生街某社區11日凌晨發生火災，造成1樓周姓住戶一家七口遭火吻，周女胞兄恢復意識，但周女和7歲兒子、外籍看護昏迷指數均為3，性命垂危，7歲兒子15日清晨5時許病情急轉直下宣告不治，不幸的是周女昏迷11天後，今日凌晨病況急轉直下，仍重傷不治，該起意外累計已造成5人死亡。

據悉，周家阿公上周因病離世，家人在客廳擺放簡易靈堂，疑因電源延長線短路走火，加上易燃木製隔間天花板延燒，一家7人在睡夢中都被濃煙嗆傷昏迷。

周家包括40歲周女、42歲詹姓丈夫、長期臥床的周女42歲哥哥、負責照顧的34歲印尼籍看護，及周女的10歲女兒、7歲及1歲兒子共7人。

火警造成嚴重傷亡，最早獲救的外籍看護，救出時已無生命跡象，另6人到院前也無呼吸心跳，經全力搶救，詹男和10歲女兒、1歲兒子仍不治；周女胞兄恢復意識，但周女和7歲兒子、外籍看護昏迷指數均為3，性命垂危。周女的7歲兒子15日經亞東醫院急救後仍宣告不治。

未料，今日凌晨4時許，周女病況急轉直下，雖經雙和醫院緊急搶救，但仍在凌晨5時許宣告不治，目前警方已報請檢方相驗，釐清死因，並在相驗完後開立死亡證明，而該起意外也造成周女一家5人喪命，僅有周女哥哥搶回一命，而印尼籍看護目前仍在醫院持續救治。