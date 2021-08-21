今年上半年大陸鐵礦砂價格飆漲，逼使官方接連出手調控。但如今在鋼廠配合減碳政策加速限產下，加上港口庫存急增，致使鐵礦砂價格自7月中旬後暴跌，期貨主力合約近一個月跌幅超過30％，而現貨價格更從歷史高點下跌了近40％。

券商中國21日報導，大陸鋼企壓縮鋼鐵產量的行動還在持續中，根據Mysteel（我的鋼鐵網）調研247家鋼廠資料顯示，8月16日至20日當周鋼廠高爐開工率73.57％，較上周下降1.43％，較2020年同期下降17.84％。而此前7月份河北省粗鋼產量年減19.51％。

限產之下，上半年持續飆升的鐵礦砂價格出現暴跌，市場對鐵礦砂現貨購買熱情明顯降溫。目前鐵礦港口庫存在1.3億噸，加上壓港船隻的數量，估計可達1.5億多噸水準，已經離歷史最高的1.7億多噸不遠。業界普遍認為，鐵礦砂上半年的狂熱將難以在下半年重現。

在期貨市場上，鐵礦砂期貨主力合約自7月16日以來一路下跌，從高點人民幣（下同）1132.5元/噸一度跌落至761元/噸，20日報收777.5元/噸。1個月時間跌幅超過30％，創2020年10月以來新低，而現貨價格也隨之不斷走低。

據鐵礦砂現貨市場編製機構：普氏能源資訊資料統計顯示，8月19日，鐵礦砂跌至130.02美元/噸的低位。20日報價在139.10美元/噸。這與今年5月份鐵礦砂巔峰時期曾達230美元/噸的歷史高點相比，如今價格暴跌近40％。

國投安信期貨公司分析師韓倞認為，近期鐵礦砂價格的下跌，一方面是粗鋼壓減帶來的鐵礦供需逐步寬鬆，另一方面是大陸宏觀經濟數據較差帶來的終端需求走弱預期的影響。

多位大陸業內人士表示，今年大陸政府強調實現「雙碳」目標，鋼企響應號召紛紛加緊壓縮鋼鐵產量，而且效果開始顯現。限產預期導致鐵礦砂期貨價格下跌，並帶動了現貨價格走弱，而現貨價格驟降又在短期內進一步抑制了下游企業的需求。這也是本輪鐵礦砂價格快速下跌的主要原因。