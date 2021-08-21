大專校院即將在1個月後開學，但大學生幾乎沒有打到疫苗，一想到開學後的校園生活，紛紛感到憂慮不已，學子更認為學校因應態度不夠積極而心慌慌。私校工會理事長尤榮輝呼籲教育部，儘早公告大專開學後防疫政策，讓各校及早準備及因應。

尤榮輝表示，再過3週，大專即將開學，各大專若恢復實體上課，勢必面臨防疫壓力，尤其變種病毒具高傳染力特性，教育部勢必得研擬出，比二級警戒更嚴謹的校園防疫措施。

尤榮輝提到，自政府宣布疫情於5月19日起進入三級警戒後，大專校園實體學習活動幾乎已停擺，只能以遠距教學勉強維持基本學習，而需要實作或實習的學習活動已大受影響，學習成效不佳。

尤榮輝指出，目前進口疫苗仍然短缺，許多學生又對國產高端疫苗有疑慮，在大部份學生未施打疫苗情形下，要兼顧校園防疫安全，又能確保教育品質與學習成效，挑戰性確實很高，但也不應放任大專以防疫為理由，關閉校園並繼續全面實施遠距教學，影響學生學習權益。