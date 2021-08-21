台北市中山區1名30歲顧姓男子，與多位小混混成立遠東經紀公司，於網路刊登應徵女服務生廣告，借錢給想打工的年輕女子後，再要求她們坐檯陪酒，如果旗下嫩妹想上岸，他便出動「電擊隊」將人電到哀號不已，中山分局經長期蒐證，日前（18日）將顧嫌等7人逮捕到案，全案依組織犯罪等罪嫌移送法辦。

電擊凌虐旗下小姐的經紀公司7人，遭中山局局逮捕。(圖／中山分局提供）

據了解，顧嫌自108年起開始對旗下積欠債務的傳播妹施暴恐嚇，以電擊棒電擊逼迫還債，中山分局接獲受害人報案， 歷經1年多蒐證偵辦，發現顧嫌與成員藉刊登求職廣告，利用初入職場之女子疏於理財，進而貸以鉅額借款，再趁女子無力償還時，強押被害女子至經紀公司後，以電擊棒電擊恐嚇女子與親友償還債，共有4名女子受害。

警方在顧嫌公司搜出上百張本票，有人積欠上百萬元。（圖／中山分局提供）

警方指出，顧嫌旗下傳播妹最多曾有40多人，借貸簽押的本票約有100多張，總金額高達數百萬元，其中有人積欠近百萬元，只要還不出款項，就會遭到電擊棒電擊凌虐，另一名女子還完欠款想「上岸」，同一樣被押到公司內電擊，有人遭到電擊的部位，甚至長出水泡。

有名被害女子得知自己即將被電擊，暗中用手機錄下自己受刑過程，藉以作為報案證據，中山分局陸續接到多名被害女子報案，經長期蒐證，18日率隊前往經紀公司逮捕顧男等7人，全案訊後依組織犯罪等罪嫌移送法辦，至於涉嫌猥褻傳播妹的小弟，則被依妨害性自主送辦。

中山分局呼籲，暑假期間是青少年及新鮮人的求職旺季，不良業者常藉青年朋友社會歷練不足，刊登輕鬆高薪之誘人廣告，引誘求職者前往應徵，求職前必須多加求證、四處打聽，保障自身之權益，若遇不法侵害請勇於報案。