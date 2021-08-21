高端疫苗將於近日開打，但有民眾沒登記高端，卻收到施打高端的簡訊通知。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，可能是有人手機號碼留錯，或民眾未注意系統自動勾選新疫苗。新北市議員葉元之今（21）日在臉書質疑，據醫護人員核對並非留錯電話，況且過去幾輪預約都沒大量號碼留錯，只有預約高端才出錯，認為指揮中心是在帶風向。

葉元之指出，日前也接獲醫護人員告知，遇到許多沒有登記高端，雖然指揮中心昨天自己承認錯誤，但說法任人難以相信。

首先，醫護人員表示核對過病人的簡訊，絕非電話錯誤；再者，過去幾輪預約簡訊，為何就沒有出現大量手機號碼留錯的狀況，只有高端的預約簡訊才會出現？認為指揮中心在亂帶風向。

葉元之表示，至於系統會自動勾選所有新疫苗，更是無稽之談。如果是這樣，所有曾經參與過意願登記的人，全都應該都會收到簡訊，為何只有一部分人收到？

葉元之接獲醫護人員爆料。（翻攝自葉元之臉書）

葉元之順便猛酸唐鳳，這系統那麼爛，不就打臉號稱IT大臣的唐鳳。系統發簡訊也是要錢的，政府不用有人負責嗎？

葉元之接獲醫護人員爆料。（翻攝自葉元之臉書）

葉元之說，反正只要扯到高端，怪事就特別多。為了高端，政府已經賠上了他們僅剩的聲譽。但民眾不是笨蛋，政府越這樣搞，大家對高端越沒有信任。新北市20歲到35歲的年輕人，只有4％選擇打高端，與其為了高端搞東搞西，政府還是趕快多催一些國際疫苗來台吧！