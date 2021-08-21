不少民眾選擇疫苗廠牌，除了考慮保護力之外，也會考量到未來出國能否被承認。對此，醫師陳昶宇表示，無論是混打AZ＋莫德納、AZ＋BNT，還是打2劑高端，恐怕都無法被美國承認為完全接種，因為美國疾病管制與預防中心（CDC）目前認可的完全接種是打了2劑BNT、莫德納或是1劑嬌生，另WHO緊急授權的2劑AZ也算數。但也不排除相關規定未來會改。

陳昶宇昨在臉書發文分享，AZ混打BNT或莫德納，在美國可能被視為沒有完成兩劑疫苗接種。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的規定，完全接種（Fully Vaccinated）的定義，包括美國認可的兩劑BNT、兩劑莫德納或一劑嬌生，以及符合世衛組織（WHO）緊急授權的兩劑AZ疫苗，如果沒有完全接種須自我隔離7天。

陳昶宇指出，混打兩劑疫苗，不論是AZ＋莫德納，還是AZ＋BNT，目前都沒有被包括在完全接種的裡面，也就是說，混打疫苗的人入境美國，可能會需要自我隔離7天。

陳昶宇表示，疫苗混打的根本原因是因為供貨不穩定，效果與副作用都各有優劣，也不是每個國家都承認混打，因此本來就不是都有好處，因此不需要強求混打。當然隨著世界上越來越多國家開始實施混打，也許美國未來會修改相關規定。

有網友好奇詢問，那如果在台灣接種了兩劑高端疫苗呢？陳昶宇留言回應，同樣是要自我隔離7天，沒符合完全接種規定的人，通通都是自我隔離7天。另也有網友表示，他以為大家打疫苗是為了提升保護力，但原來許多民眾都是為了出國，一種疫苗等於通行證的概念？

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前曾在記者會上表示，與美國在臺協會台北辦事處新任處長孫曉雅談論到疫苗雙邊認證、數位接種證明、出入境證明等議題時，在疫苗雙邊認證方面，我方將會提出高端疫苗，因為美國對高端疫苗也相當重視。