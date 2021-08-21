台中捷運公司配合市府力推「光電四倍增」計畫，將於北屯機廠屋頂設置太陽光電發電設備，預估設置容量5722.5峰瓩(kWp)，為目前全台軌道業單一案場設置容量最大案件。中捷公司說，該案將於23日開工，預計2022年中完工，每年發電量可達715萬度減碳量高達3639公噸，相當9座大安森林公園二氧化碳吸附量，將為公司帶來每年約750萬元售電回饋收益。
「台中捷運挺綠能！」中捷公司董事長林志盈說，捷運綠線是台中市第一條捷運路線，除提供市民舒適、便捷大眾運輸工具，期望能為綠能發展及環境保護多盡一分心力，搭乘捷運本身就是響應節能減碳；該公司配合市府「光電四倍增」計畫，將於北屯機廠屋頂設置太陽光電發電設備。
林志盈指出，北屯機廠內的北駐車廠、各停車場、維修廠及行政大樓等建物屋頂預計共設置1萬6587片太陽能板，預估設置容量5722.5峰瓩(kWp)，為目前全台軌道業單一案場設置容量最大案件。每年預計發電715萬度，可供1827戶家庭用電，年減碳量更高達3639公噸，相當9座大安森林公園二氧化碳吸附量。
中捷公司說，工程將分四階段施作，8月23日開工，預計今年底前即可先完成北駐車廠屋頂太陽光電發電設備，全案預計2022年6月底完工，運轉發電後，每年可為中捷公司帶來約750萬元的售電回饋收益。設置太陽光電發電設備兼具發展綠能、增加收入的效益，也是公司多角化經營的一部分，挹注公司營收。
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