台中捷運北屯機廠太陽光電發電設備預估將成為全台軌道業單一案場設置容量最大案件。（台中市政府提供）

台中捷運北屯機廠屋頂將設置太陽光電發電設備。（台中市政府提供）

台中捷運公司配合市府力推「光電四倍增」計畫，將於北屯機廠屋頂設置太陽光電發電設備，預估設置容量5722.5峰瓩(kWp)，為目前全台軌道業單一案場設置容量最大案件。中捷公司說，該案將於23日開工，預計2022年中完工，每年發電量可達715萬度減碳量高達3639公噸，相當9座大安森林公園二氧化碳吸附量，將為公司帶來每年約750萬元售電回饋收益。

「台中捷運挺綠能！」中捷公司董事長林志盈說，捷運綠線是台中市第一條捷運路線，除提供市民舒適、便捷大眾運輸工具，期望能為綠能發展及環境保護多盡一分心力，搭乘捷運本身就是響應節能減碳；該公司配合市府「光電四倍增」計畫，將於北屯機廠屋頂設置太陽光電發電設備。

林志盈指出，北屯機廠內的北駐車廠、各停車場、維修廠及行政大樓等建物屋頂預計共設置1萬6587片太陽能板，預估設置容量5722.5峰瓩(kWp)，為目前全台軌道業單一案場設置容量最大案件。每年預計發電715萬度，可供1827戶家庭用電，年減碳量更高達3639公噸，相當9座大安森林公園二氧化碳吸附量。

中捷公司說，工程將分四階段施作，8月23日開工，預計今年底前即可先完成北駐車廠屋頂太陽光電發電設備，全案預計2022年6月底完工，運轉發電後，每年可為中捷公司帶來約750萬元的售電回饋收益。設置太陽光電發電設備兼具發展綠能、增加收入的效益，也是公司多角化經營的一部分，挹注公司營收。