新竹市立動物園台灣昆蟲館「新竹館」內栩栩如生的老虎標本，是出自世界級標本大師黃雯杰之手。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

警戒降級後於7月27日重啟的新竹市立動物園台灣昆蟲館「新竹館」，館內有隻栩栩如生的老虎標本，其是出自世界級標本大師黃雯杰之手，看過的親子都驚呼「根本就像真虎」，黃雯杰也希望藉由動物標本的標準重現，讓大小朋友對動物有進一步認識。

市府指出，台灣知名標本師黃雯杰年僅37歲，但已有10幾年製作標本經驗，黃雯杰說，製作貓科動物最困難的在於頭部，不像鹿、馬等長型臉，貓科動物臉型短、類似人臉，在眼距、鼻子、耳朵、嘴巴、牙齒等，若差個1公分就會相當明顯，比起其他動物標本需更精準地測量這些五官的位子。

黃雯杰表示，在製作標本時，「皮會一直糾正你」，製作標本不若一般雕塑自由，可用想像力完成作品，需有對動物深刻的理解，從肌肉、結構學等基礎，都要花時間去鑽研、累積，在貼合真皮與假體時，要反覆來回修正假體大小適應毛皮，重現、保存動物原本的樣貌。

另，還原動物真實樣貌關鍵是外皮，這次製作他特別從南非進口真實的老虎外皮，因老虎獵食動物的天性，臉頰與嘴巴張開比例大，外皮有較多延展空間，製作標本時要格外注意變形的比例，還原牠原本身體的尺寸與樣貌就更要仰賴經驗。

新竹市立動物園楊礎遠園長表示，台灣昆蟲館「新竹館」，在今年5月15日防疫警戒升級時，與新竹市立動物園同步休館，經70多天的整備，除強化防疫措施與環境整修外，也增加新夥伴。

民眾除可看到標本，去年超高人氣的水豚君帶回兩隻同伴組成水豚君家族，鱷魚池內固定班底的眼鏡凱門鱷也有新室友，另外還有全世界最大的淡水魚之一「象魚」，及最大的淡水龜之一「廟龜」。

昆蟲館館長柯心平指出，許多家長關心的互動課程已開放報名，依防疫規定辦理，每場限制10至15人，室內課程「昆蟲動物零距離課程」採現場報名，「小小飼育員」採線上報名，讓小朋友有機會在講師陪同下，以正確的保育觀念近距離接觸甲蟲、黑澤巨蜥及蟒蛇等動物。

此外，周末再推出戶外旅行課程「野外昆蟲見面會」，也採線上報名，可近距離認識現場的昆蟲，相關資訊歡迎至台灣昆蟲館官網報名。

市府表示，防疫不鬆懈，昆蟲館為免費入場，入場以50人為限，請民眾參觀確實配合實聯制、全程戴口罩並使用酒精消毒，入口測量體溫，若超過37.5度將婉拒入場。