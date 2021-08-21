天使隊大谷翔平目前處於一個不可思議的狀態，他是聯盟全壘打王（40轟）同時是球隊的王牌投手（8勝1敗），他自責分率2.79是全隊最佳（全隊平均4.66）。退役名投沙巴西亞（CC Sabathia）說：「我第一次看他打球，我就說他是我看過最厲害的球員。」

大聯盟官網報導，沙巴西亞是拿過賽揚獎的投手，即使是他也對大谷的投球能力讚譽有加。「我住在美國東岸（洛杉磯天使在西岸），我必須設定計時器提醒我看比賽，我每場都看，我是他的頭號球迷。」

沙巴西亞自己身為一個胖哥，最欣賞與稱羨的是大谷的速度：「他明明很大隻速度卻很快，我2019年初次看到他本人才發現（大谷193公分，沙胖198公分），我看到他跑出內野安打，能打到很快的球，他是無所不能。」

大谷翔平本季的勝利貢獻值（WAR）高達8.0是全聯盟第一，比天使除他之外的最強3個球員加起來還要多。這一波天使對戰印地安人，雖然印地安人是沙巴西亞的老東家，但他把目光都放在大谷身上。

對於大谷在投打方面領先全隊的表現，沙巴西亞說：「這是每個小孩的夢想，在少棒時代全隊最強的打者都是投手，大谷可以說是在大聯盟裡面打少棒。我自認也有點打擊能力，但跟他完全不能比。」

最後記者問沙巴西亞如果在巔峰時期有機會投打對決，是否有信心解決大谷？沙胖笑說：「那沒問題，我會用二縫線速球和滑球來對付他。」