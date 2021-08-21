帛琉衛生部今天上午發布新聞稿表示，有兩位於8月15日自關島入境帛琉的旅客，在入境後第5日所進行的新冠肺炎（COVID-19）病毒PCR檢測呈現陽性確診反應。根據我國駐帛琉大使館掌握帛琉初步疫調結果，此2名自關島移入的確診者均為帛琉人，並非外籍旅客，且入境前均已遵守帛國政府的檢疫規定，施打完整的疫苗且經過14天以產生保護力，另外必須在登機前72小時內進行PCR檢測，結果呈現陰性才可登機赴帛琉。

外交部表示，帛琉政府已立即採取應變措施，包括隔離這2名旅客以及匡列曾有接觸史的相關人員進行採檢，目前所有人員PCR採檢結果均為陰性，帛琉並將依檢疫規定在隔離第10天後再次採檢。此外，帛琉政府也在本日重啟「緊急應變中心」（Emergency Operations Center），擴大執行疫調並追蹤詳細接觸史，密切監控疫情發展。

目前掌握該2名確診案例進入帛琉後活動範圍不大，接觸者有限，且相關接觸者採檢結果均為陰性，研判帛琉疫情似並未擴散。帛琉方面目前已持續擴大執行疫調，並與美國「疾病管制與預防中心 」（CDC）保持密切聯繫，依照CDC的建議辦理疫調。

外交部及我國駐帛琉大使館與帛琉政府對此案發展一直保持密切聯繫，外交部在獲報後，已於第一時間通報指揮中心，相關單位對帛琉出現確診案例一事及其後續發展情形都有掌握。

外交部指出，有關台帛觀光旅遊的防檢疫事宜將由指揮中心依防疫考量滾動式檢討，在必要時修訂相關檢疫規範，以維護國人與帛琉民眾的健康。在防疫優先的前提下，台帛旅遊的相關規範將遵照指揮中心公告的原則辦理，外交部提醒近期規劃赴帛琉旅遊的民眾隨時注意指揮中心的公告。

外交部再次提醒我國旅客，防疫期間赴帛琉旅遊，務請確實遵守指揮中心及帛國的防疫措施，如配戴口罩、勤洗手及保持社交距離等規範，以維護自身及大眾的健康安全。