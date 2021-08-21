市長盧秀燕昨日特別走訪店家，肯定老闆林志樺用心經營，「謝謝你們為台中爭光！」（台中市政府提供）

市長盧秀燕昨日特別走訪店家，肯定老闆林志樺用心經營，「謝謝你們為台中爭光！」（台中市政府提供）

台客燒肉粥招牌是秘方燒肉、砂鍋海鮮粥，其中樸實無華的肉粥更是道地台灣味，開店三年就榮獲米其林必比登推薦。（台中市政府提供）

力拚美食經濟！《米其林指南》去年首度插旗台中，共21家美食餐廳與小吃入選「必比登推介」（Bib Gourmand）名單，今年台中共33家入榜，「台客燒肉粥」兩度榜上有名，店家業績成長至少三成；市長盧秀燕昨日特別走訪店家，肯定老闆林志樺用心經營，「謝謝你們為台中爭光！」

盧秀燕表示，台中登記的餐飲業有2萬家，「台客燒肉粥」入選必比登是萬中選一、實至名歸，希望店家繼續努力提升台中整體餐飲水準，成為台中美食指標，吸引國內外觀光客慕名而來。

連續兩年獲得《台北台中米其林指南》必比登推介的台客燒肉粥，招牌是秘方燒肉、砂鍋海鮮粥，其中樸實無華的肉粥更是道地台灣味，開店三年就榮獲米其林必比登推薦；此外，店內紅磚砌成的牆面與客家大紅花布，搭配木桌、板凳等懷舊布置，視覺味覺雙重享受，成功擄獲許多民眾的胃。盧秀燕昨日特別前往店家拜訪，祝賀老闆林志樺再度入選「必比登推介」，盧市長也化身美食節目主持人，將店家滿桌招牌菜逐一介紹給民眾，她分享，「招牌肉粥」的滋味讓她一吃難忘，肉粥的湯頭很好喝，有蔬果的甜味，增添筍絲、撒上紅蔥頭、芹菜珠就是「媽媽的味道」，將油條浸泡在粥裡更增添酥脆口感，這樣一碗粥才35元，經濟實惠。另外一道「大拼盤」裡頭有秘方燒肉、高梁香腸、花生糯米腸等道地台式小菜，「這是我最喜歡吃的！」盧市長說，燒肉使用肥瘦適中的五花肉及多種醃料炸過，酥脆不油膩，高粱香腸有淡淡酒香但沒有酒的苦味，加上軟糯的花生米腸，讓她吃得意猶未盡，一口接一口。

盧秀燕表示，過去她擔任立委期間，成功爭取必比登來台中評鑑，最開心的是看到各地觀光客拿著「必比登推介」名單到台中找小吃；她回憶說，以前是我們到國外去，拿著米其林或必比登名單，到東京、香港等城市找小吃，現在她在台中看到這樣的景象非常高興，「這就是美食經濟、城市行銷！」

老闆林志樺分享獲選必比登的心路歷程，他說，去年一得知獲得必比登推介，他覺得很高興、也覺得不可思議；今年揭曉名單前，他反而不緊張，因為疫情關係，生意大受影響，他一心只想著如何增加外帶量，讓餐廳繼續經營下去，「入選的消息還是朋友告訴我的」，不過再度榮獲必比登推介可說是一場及時雨，業績成長至少三成，感謝盧市長親自登門關心，他們會更用心經營，讓台式小吃搭著這波米其林熱潮走出國際。