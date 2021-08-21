周姓通緝犯，在員埔路與新興巷交叉路口自撞電線桿，受困車內，消防隊使用破壞器材，才協助脫困送醫。（彰化縣消防局第三大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣周姓通緝犯，毒癮發作，先到溪湖鎮盜竊小貨車後，開到彰水路，再使出「第三隻手」，搬運數十袋自行車行廢五金零件原料，準備到資源回收場變賣，駛到了埔心鄉，發現警車，做賊心虛，為了甩掉追緝，竟在員埔路與新興巷交叉路口自撞電線桿，受困車內，消防隊使用破壞器材，才協助脫困送醫。

「吸毒害人不淺」周姓男子毒癮發作就偷，前科累累卻怎麼也戒不掉，今天清晨，溪湖鎮民眾發現停在路旁的小貨車不見了，趕緊報案，溪湖分局調閱監視器，鎖定目標開始追緝。

周姓通緝犯，在員埔路與新興巷交叉路口自撞電線桿，受困車內，消防隊使用破壞器材，才協助脫困送醫。（彰化縣消防局第三大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

溪湖分駐所調查，周男偷盜小貨車得逞，有了做案工具，又駛到彰水路，見獵心喜，搬走廢棄五金等較踏車零件數十大袋，將小貨車後車斗，堆得如小山。

周沒想到很快地就在路上發現警車追隨，可能是作賊心虛，再加上毒癮發作，情緒不穩定，為了甩掉警車，在員埔路與新興巷交叉路口失控，一頭猛烈自撞電線桿，車頭嚴重變形，人也被夾在駕駛座，痛得大叫。

消防指揮中心上午6時55分派接到警察局轉報車禍受困地址，派遣員林西區分隊救護車及埔心分隊18車出勤、人員4名。7時05分到達現場搶救。周男子意識清醒，經以破壞器材破壞車體成功脫困，雙腳腳踝撕裂傷，警方戒護送彰化醫院。

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