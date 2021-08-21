黃家門窗已鐵皮焊封，挖土機開始拆除作業。（程炳璋攝）

駐守33小時，21日上午11時撤崗。（程炳璋攝）

台南鐵路地下化工程20日強拆最後半拆戶黃春香家，屋主黃春香與抗拆學生在警力重重戒備下，20日晚間7時散去，警方21日上午11時在黃家門窗被焊封後撤崗，黃春香在朋友家一夜難眠，表示想再回家看看。

南鐵案受施工需要，共牽涉340戶搬遷，黃春香因家要被拆成一半，從2012年開始加入自救會抗爭，長達9年，成最後一棟半拆戶。

鐵道局中部工程處因鐵路地下化工程屢受拆遷戶抗爭延宕，去年兩度強拆黃家，卻有支持學生團體認為侵害居住權，聚集黃家抗拆，拆除作業受阻，始終無法順利完成。

黃家20日第3度拂曉強拆，支持學生徹夜聚集屋內抵抗，仍在警力強勢介入下，迅速淨空，鐵道局中工處自此完全掌握南鐵案沿線路權。

黃春香與支持學生團體20日整天在封鎖線外喊口號抗爭，晚間7時逐漸散去。警方持續戒備33小時，21日上午11時，中工處焊封黃家門窗後，警方撤崗。

離開現場的黃春香在朋友家一夜難眠，21日回想遭驅離的瞬間，直呼被警察拖行到兩隻腳很痛，還被警方丟包到2公里外的南紡購物中心。嘆稱「這不是我心甘情願，感覺很差」。並表示找時間想再回家看看。

鐵道局中工處接管黃家第2天，機具已進場，同時施作加固支撐與拆除作業，預期工期不超過2個月，完成半拆後歸還屋主。

南鐵地下化全線8.23公里，2017年開始施工開挖隧道，全線進度至7月底完成52％，仁德區段南引道已開始鋪軌，鐵道局中工處表示，解決拆遷戶抗爭後，可望加速施工，加快進度。