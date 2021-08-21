財團法人台南市私立戴竹社會福利慈善基金會與國際獅子會 300 D1 區第三專區第5分區等獅子會合作，共同捐贈50萬腳踏車和5萬元扶助金給嘉義家扶中心50名國一生。（呂妍庭攝）

財團法人台南市私立戴竹社會福利慈善基金會與國際獅子會 300 D1 區第三專區第5分區等獅子會合作，共同捐贈50萬腳踏車和5萬元扶助金給嘉義家扶中心50名國一生。（呂妍庭攝）

除了腳踏車，受贈的國一生每人一頂安全帽和1000元助學金。（呂妍庭攝）

除了腳踏車，受贈的國一生每人一頂安全帽和1000元助學金。（呂妍庭攝）

康那香企業公司董事長戴榮吉為感念父親成立「財團法人台南市私立戴竹社會福利慈善基金會」，今年在國際獅子會 300 D1 區第三專區第5分區主席蔡素娟號召下，首度與嘉義家扶合作，21日大家共同捐贈嘉義地區弱勢國一生50輛全新腳踏車、安全帽及5萬元助學金，讓孩子們快樂迎接期待已久的開學。

戴竹基金會這次邀國際獅子會 300 D1 區第三專區第5分區一起送愛，並結合嘉義獅子會、嘉女獅子會、桃城獅子會及真善美獅子會等共同協辦「快樂迎開學 幸福上學去」活動，今天和嘉義市長黃敏惠一起把腳踏車和每人1000元共5萬元的助學金送給扶助學童。

黃敏惠感謝獅子會、戴竹社會福利慈善基金會，共同在開學前夕準備了很棒的禮物，讓升上國一的50位孩子得到更多鼓勵，繼續往前走，說看到他們的笑容，真的是在疫情中難得一見的情形，也感謝家扶中心主委黃國芳及主任沈明彥的共同努力，讓許多需要協助的孩子們得到最好的幫忙，讓社會充滿溫暖。

嘉義家扶中心在地深耕長達54年，服務嘉義縣市遭逢家庭變故、生活困窘的兒童及家庭，服務範圍擴及市區、山線及海線，多達 840 戶、1400童。

嘉義家扶指出，透過社工專業服務、深入家庭了解近況與需求，發覺高比例的家長長期忙於生計，兒童漸長大，相較於幼年階段接送上下課，升上國小高年級或國中階段的兒童，就需要學習自己獨自就學，這次特別選出50位有需求的孩子，透過社會力量送腳踏車當開學禮物。

要升國一的小晴，住在嘉義縣郊區，從事清潔派遣工的媽媽，一人獨自照顧小晴及今國小的弟弟，因工作時間長，孩子上下課多仰賴親友協助接送，貼心懂事的小晴，主動告訴媽媽，自己要升上國中了，可以獨立自主，現獲得腳踏車，讓她相當開心，也相當珍惜，在未來學習道路上，有新腳踏車相伴，也能減少媽媽的勞累奔波。