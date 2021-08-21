被譽為「台灣電影教父」的導演李行，19日因心肺衰竭病逝於台北，享耆壽91歲。李一生提攜影壇後輩無數，包括導演李安、影星秦漢與林鳳嬌都深感哀悼。高雄市前市長韓國瑜今也表示，他非常喜歡李的作品《汪洋中的一條船》，因為該電影在艱困時代，帶給台灣人感動與打氣；韓還曝光他與李的合照，發文1個小時內吸引1.5萬人按讚。

韓國瑜今日（21）下午1時在臉書發文表示，李行轉身的身影，代表一個美好專業電影人的落幕。李離世消息一出，各界惋惜不已，他也深深悼念，也讓大家懷念曾有的美好時光。

韓指出，他非常喜歡李拍攝的《汪洋中的一條船》，這部電影是依據作家鄭豐喜所撰寫的自傳改編。電影中鄭出生後，患有先天性小腿萎縮、家境貧寒 ，但在艱難困苦的人生際遇中，不僅學會做人的道理，還磨練堅韌的意志。

韓國瑜強調，這部電影當時不但感動了所有的台灣人民，還榮獲了金馬獎最佳劇情獎及最佳導演。在台灣艱困時代，電影的上映，也像是為大家加油打氣，深深感動了他，到現在依然記得。