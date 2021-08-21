海巡署偵防分署高雄、基隆、台中、屏東查緝隊及艦隊分署第十四海巡隊、南部分署第五岸巡隊共同查獲走私漁船，船上密艙起出裝貓隻提籠共62個。（海巡署提供／林瑞益高雄傳真）

海巡署偵防分署高雄、基隆、台中、屏東查緝隊及艦隊分署第十四海巡隊、南部分署第五岸巡隊共同查獲走私漁船，起出一批貓咪。（海巡署提供／林瑞益高雄傳真）

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局副局長徐榮彬今天說，走私貓可能有疫病，不得不安樂死，否則可能危害國內動物安全。

海洋委員會海巡署破獲不法私梟走私未檢疫品種貓，其中包含俄羅斯藍貓等62籠約250隻名貴貓種，目前都被防檢局帶走，後續研擬依法人道安樂死。

依動物傳染病防治條例等相關法規，未經檢疫動、植物須銷毀，但台灣動物緊急救援小組發言人倪京台表示，基於尊重生命，希望相關單位妥善安置貓咪，走完檢疫程序後開放認養。

倪京台說，後續衍生安置食宿與檢疫等相關費用，台灣動物緊急救援小組願全額支付，希望這群無辜貓咪能免於被銷毀命運。

不過，徐榮彬告訴中央社記者，走私動物未經檢疫，也無法得知是否來自疫區，「非常危險」，貓咪可能帶有傳染病，依規定須安樂死。

他說，當走私動物進入國內時，就已無法回頭進行檢疫程序。如果要輸入動物，須依法定程序，但走私動物未經檢疫，如果不慎，可能引入國外狂犬病或其他動物疾病，「造成無法掌控局面」，後續更可能影響全國動物防疫甚至人類健康。