境外生與華語獎學金已獲開放回台，教育部今（21）日表示，本次專案開放回台的境外生，能優先入住集中檢疫所，指揮中心將提供1500床作為調度，而學校也可安排學子入住防疫旅館，但如果是宿舍檢疫，必須通過衛政機關檢核，且需要是校外宿舍。

教育部指出，本次境外生專案入境，將以優先入住集中檢疫所為原則，指揮中心並提供1500床供調度。另可視入境人數與檢疫場所量能，由學校安排防疫旅館，或經地方政府衛政單位檢核，通過且符合獨棟1人1室的校外宿舍

教育部提到，境外生入境時及檢疫期間採檢及健康監測等，均依照指揮中心規定辦理。而依規定，自國外入境者，於居家隔離或居家檢疫期滿前1⽇，無論有無症狀者，均須進行PCR檢測，採檢所需相關費用由政府支應。

教育部強調，境外生居家檢疫完成後，應進行7天自主健康管理，且自主健康管理期間，不宜進入校園上課或前往人群聚集處，如要入住校內宿舍，學校宜安排1人1室，並要求做好個人防護措施。

另有關防疫旅館費用補助，教育部指出，大學如為協助清寒境外生，或留住優秀碩博士生，以自籌經費補助學生防疫旅館支出，予以尊重。