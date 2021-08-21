北高雄家扶中心於8月20、21在旗山舉辦2天活動「夏一跳」山城體驗夏令營活動，圖為學員體驗攀岩。（北高雄家扶中心提供／林瑞益高雄傳真）

北高雄家扶中心於8月20、21在旗山舉辦2天活動「夏一跳」山城體驗夏令營活動，期待透過寓教於樂的方式，以分組完成高空體驗教育、任務及各項活動，拓展不同視野及生活經驗。

此次活動由家扶中心4位社工、7位實習生安排、規畫。雖在疫情的影响下，從活動前至21日，北高雄家扶中心一直在做滾動式調整，且計畫總是改不上變化，一度因疫情嚴峻而可能取消。一名捐款人黃田泰主動致電家扶中心，表示要捐10萬元活動經費，令活動人員感到溫暖與踏實。

旗山芭娜娜探索體驗教育的教練，精心安排了高中低空體驗，有舞動人生、超級疊疊樂、蜘蛛人、航海王、記憶拼圖、天降神兵、醍醐灌頂、無敵風火輪等有充滿學習和挑戰性的活動，讓兒童透過體驗教育方式，學習團隊合作、建立團隊信任，促進自我實現的能力與信心。

雖然成員們在參與過程中一直喊著「哇賽！」，並吱吱叫個不停，但透過生活化、趣味化及充滿冒險性的活動，親身體驗學習，讓學員們對此印象深刻。扶助童小恩表示，很開心能參加此次活動，讓她可以長知識及豐富暑假的生活，真好。