宜蘭縣某連鎖壽司業者疑似發生食物中毒事件，縣衛生局接獲通報後，立即派員前往採集檢體化驗。 （宜蘭縣政府衛生局提供／胡健森宜蘭傳真）

新冠肺炎本土疫情趨緩，政府也逐步放寬餐飲業者內用，但宜蘭一間才開幕不久的連鎖壽司店卻傳出疑似食物中毒的事件，至21日中午已陸續接獲11人出現身體不適的通報，並有6人就醫，衛生局立即前往這家壽司店採取簡體化驗，業者也在21日自主歇業，展開消毒作業。

宜蘭縣政府衛生局表示，18日下午3點多開始接獲醫院通報的3例，患者疑似都是在這家新開業不久的連鎖壽司店用餐後所引發的食品中毒現象，20日衛生局又陸續接獲民眾電話通報，表示在8月16日至18日期間，在這家連鎖壽司店用餐後發生發燒、噁心、嘔吐及腹痛等不適症狀。

縣衛生局表示，18日當天在接獲通報之後，衛生局便立即指派稽查人員前往這家壽司店調查，並採集廚師的人體檢體，以及內、外場環境檢體一併送往衛生福利部疾病管制署檢驗。

累計至21日中午，在這家連鎖壽司店用餐後出現身體不適症狀已有11人，其中6人就醫，部分已採集檢體送驗，衛生局表示，相關檢驗報告約需要7至14日的工作天，將會盡速釐清病源，進一步判定責任歸屬。

此外，縣衛生局也立即輔導業者依據食品良好衛生規範準則，加強衛生自主管理，並將這家壽司店列為重點稽查對象；至於業者本身，在21日自主歇業一天，展開全面地清潔消毒工作，衛生局則將在查核確認無誤之後，才會同意業者繼續營業。