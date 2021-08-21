一名外送員在臉書感嘆，因老婆需要上班，他迫於無奈只能揹著小孩在正中午跑單，有次帶著小孩去超商避暑歇息，卻遭到路人「指指點點」，讓他深感無奈，大呼「真的沒有爸爸媽媽願意帶小孩出來外送」。

這名奶爸外送員在20日在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文，內文指出，他的老婆是美睫師，近日中午時段都有預約客人，他為了共同撐起家計，也一邊擔任外送員跑單賺錢，同時將小孩帶在身邊陪外送。

原PO提及，最近每到中午時段都會遇上接單空窗期，揹在胸前的小孩因天氣炎熱而昏睡、頭髮被汗水浸溼，他迫於無奈只好去便利超商吹冷氣短暫歇息，卻遇上不諒解的路人不停對他指指點點，讓他忍不住感嘆，「真的沒有爸爸媽媽願意帶著小孩出來外送。」

文章發布後，不少網友寫下暖心留言，「多補充電解質，大人小孩都不要中暑了」、「加油」、「疫情期間生意差很多，加油」、「偉大的爸爸」、「有什麼好指點你的，這世上什麼的人都有」、「為家庭生計打拼的爸爸，敬佩你」。

還有網友誠心建議，可以和老婆錯開工作時間，輪流照顧小孩，也有網友說，這份工作不太適合帶著小孩一起，因為馬路如虎口，外送員的意外職災變化莫測，不小心出意外了後悔都來不及。