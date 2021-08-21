農曆七月，中元普渡是台灣民間習俗，隱含追思祭祖及樂善好施的雙重意義，台中市政府警察局第三分局的「波麗士們」隨俗持香，謹遵老祖先留下來的傳統「有拜有保庇」，以崇敬的態度，懷抱感恩之心祭拜好兄弟，祈求轄區治、交安平穩，分局勤業務平順，更盼疫情止步，全民無災。

今年由分局長張則誠及警友會第三辦事處主任張燋虎率同仁慶讚中元，在8月20日下午2時30分於分局前擺設香案祭拜，分局準備多項供品進行中元普度，並由醒修宮法師恭讀祈福疏文祈求轄區治、交安平穩，百姓康樂。

分局長張則誠率領同仁持香誠心祈福，懷著感恩之心，捻香敬拜傳遞善念，除三牲五果，並備有金銀紙錢給「好兄弟」使用，祈願轄境安居平順，疫情早日止步。

莊嚴肅穆的儀式中，隱含著行善布施的仁厚之心，更有對轄區居民的關懷，別具意義。中元普度這項老祖先留下的傳統，具有安定心靈及療癒效果，「有拜有保庇」的信念，也能讓同仁更安心投入治安維護工作，反饋給社會更安定之環境。