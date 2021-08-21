新北市警方執行「機車安全月」擴大執法與宣導。（新北市交通警察大隊提供）

新北市警察局統計，今年1至7月機車事故計1萬8788件，較去年1萬4145件增加，為防制機車交通事故頻繁發生，訂8月為「新北機車安全月」，期藉重點執法及宣導降低機車事故。自8月1日起至18日止，機車事故共計發生1416件，較去年同期減少673件，下降32.2％，成效顯著，後續將持續結合執法、監理、宣導等單位，加強防制機車事故。

新北市交通警察大隊表示，機車事故約占全般交通事故6成，死傷人數更占全般事故8成，顯見機車事故發生機率及嚴重程度均相對較高，經分析以機車未注意車前狀況、未依規定讓車、轉彎未依規定、超速及闖紅燈等為主要肇因。

新北交大於「機車安全月」期間，根據大數據分析易肇事路段及時段，由各警分局依轄區特性規畫勤務，針對易肇事違規加強執法。另電動自行車今年1至7月交通事故較去年增加81件，除受傷增加75人，今年更發生1起死亡事故，故也將電動自行車肇事違規列為重點執法。

此外，警方聯合台北區監理所、車輛安全審驗中心、消保官實施電動自行車業者聯合稽查，查獲3家業者販售車輛外觀與審驗合格證明書登載不符，1家業者販售未經審驗合格車輛。

交大統計，8月1日至18日取締機車違規計2萬2829件，含闖紅燈6776件、超速6256件、轉彎未依規定4311件、行駛禁行機車道2106件、逆向行駛3172件及不禮讓行人208件、電動自行車82件，事故件數與去年同期比較減少673件，下降32.2％，成效顯著。