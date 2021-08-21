「最美博士」許藍方深陷不倫戀風暴，神隱多日之後，終於在昨(20日)直播現身，談及近日心情更是數度哽咽落淚，不過卻被質疑背後有高人指點洗白，對此，眼科醫師黃宥嘉毫不留情面吐槽：「看到鱷魚的眼淚真不好受」。

許藍方開直播時，數度紅了眼眶頻頻道歉，讓不少人紛紛留言為她打氣，不過眼科醫師黃宥嘉則嘲諷：「看到鱷魚的眼淚真不好受」，直指對許藍方而言，重要性先後順序是：「1、性知識，2、賺錢，3、法律知識，4、道德倫理，5、反省自我」，至於就人而言重要性順序，則是：「1、自己，2、已婚有錢男人，3、別人有錢的爸，4、粉絲，5、社會大眾」。

許藍方直播淚崩道歉，眼科醫師黃宥嘉狂酸是「鱷魚的眼淚」。（圖／睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間臉書）

黃宥嘉強調人生就是由許多價值觀的選擇，但是「預告、直播、點閱率」三要素，不應該成為無視另一個女人傷痛的理由，坦若是這種價值觀，就不該道貌岸然，接著狂酸：「乾脆直播鱷魚皮包包吧」。

對於黃宥嘉一番分析，許多網友也大表贊同，紛紛留言：「賺人熱淚直播卻無感道歉是哪招？ 騙得了別人的心，但矇騙不了自己的道德良心」、「我比較擔心正宮的感受，該哭得應該是正宮吧」、「美麗的外表+幾滴眼淚，或許就讓人心疼忘了事情原委～而選擇原諒」、「真的無法接受她這樣粗糙的洗白，很噁說實在的」、「她只覺得對不起關心她的人，完全無視被她傷害的人」。