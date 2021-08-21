高雄中學校友21日前往台東家扶中心贈送50位孩子參考書，盼替孩子提升競爭力。（蔡旻妤攝）

高雄中學81級校友21日清晨驅車前往台東家扶中心贈送50位孩子參考書，特別的是，由家扶兒開立書單，再由雄中校友募資16萬元捐贈；校友謝青樺和劉仁義認為「擁抱知識等於擁抱希望」，在雄中百年校慶前發起活動更具意義，盼未來能送愛到全台灣。

將沉甸甸的參考書抱著懷中，獲贈的黃同學害羞表示，參考書太貴了，1本動輒數百元，家中經濟不允許她購買，在得到需要的書籍後，她也發下宏願「未來想考進台大」；據了解，想要有更多學習教材是台東家扶孩子們面臨升學的共同心聲，然而補充教材書籍對於偏鄉或隔代教養家庭卻是一筆沉重負擔，得知此訊息的高雄中學校友便募資捐贈，盼透過捐贈書籍讓家扶兒翻轉人生。

清晨5點驅車穿越大武山的謝青樺表示，求學時期就讀社工系的他出社會已有一段時間，81級同學聚會時總想替社會做些什麼，卻遲遲找不到合適的方法，恰巧75級校友近年發起贈書給家扶兒活動，因此決定一起響應，「只花了2天就已募集到所有書單內的書，更包含下學期的書籍」。

擔任九曲堂牙醫診所的醫師劉仁義說，雄中75級校友發起贈書活動已有3年，範圍遍及高雄及台南的南、北家扶，屏東家扶等，這是首次到台東家扶，明年是雄中百年校慶，若辦一次性的餐會或活動猶如曇花一現，熱鬧過後就沒其他意義了，認為舉辦公益贈書意義深遠，因此請家扶孩子開出需求書單，「開出10本就送10本、需要20本也可以」。

台東家扶中心吳瑞華主任除了感謝雄中81級校友們替台東家扶孩子學習道路鋪上墊腳石，更鼓勵學子們透過升學，翻轉希望。