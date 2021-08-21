黎明發文緊急呼籲，小心提防詐騙集團。（王志偉花蓮傳真）

新冠肺炎期間，各行各業都受影響，詐騙集團還把魔手伸入教養機構，騙取善心人士愛心財！花蓮黎明教養院委外經辦捐款資料庫，疑遭駭客入侵，黎明緊急呼籲並報警調查，已接獲上百通捐款查證電話，經過濾有3名捐款人依指示更改捐款金額及資料，被詐騙得手34萬元，呼籲民眾勿受騙上當。

網友得知後，痛斥這些騙子連弱勢機構都不放過，詐騙民眾善心，真的很可惡！

花蓮黎明教養院表示，19日起陸續接到捐款者來電告知，有人偽稱是黎明教養院員工，佯稱「因為系統被駭，資料遺失，要跟捐款人核對個資及信用卡資料」、「信用卡捐款額度輸入錯誤，要至ATM前更改設定」，進而被詐騙。

黎明緊急過濾，經與捐款系統軟體公司了解，得知是系統資料庫遭駭客入侵，已報警調查，截至今天已接到84筆捐款詢問查證電話，其中有3名捐款人依照對方指示進行匯款，遭詐騙金額共高達34萬元。

黎明執行長梁桂花說，因為疫情影響，公益社福機構，都遇到捐款收入下降的困境，在維持單位的運作和人力成本上，都需要更加節省和精算，黎明機構約5成仰賴各界捐款，88名院生伙食生計堪憂，也讓募款狀況更加困難。

她說，黎明機構已經於第一時間在官網、臉書、電子信以及透過簡訊提醒社會大眾與捐款者，凡來電通報的捐款者，都會記錄詐騙集團的來電顯示及詐騙手法，並將資訊通報給165反詐騙中心積極追蹤，若接到不明來電請，請先撥打捐款專線03-8321280，進行多方求證，也希望有人看到機構臉書發文，大家互相提醒，不希望大家因為付出愛心反而受到影響及傷害。