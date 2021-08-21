台灣棒球名人堂協會舉辦第八屆名人特展，今年由出身合作金庫棒球隊的杜勝三、謝明勇2人入選，桃園市長鄭文燦21日前往龍潭區名人堂花園飯店觀展，盛讚他們曾是攻守俱佳的中華隊主將，且在退休後都積極投入三級棒球推展及成棒人才培訓，台灣棒球的發展背後都有他們的努力及貢獻。

台灣棒球名人堂協會自2014年成立，，每年表彰對台灣棒壇深具貢獻人士並舉辦名人特展，至今年第八屆已選出30位棒球名人，分別於新北、桃園、高雄、台中、嘉義等縣市巡迴策展。

杜勝三在選手時期是投打兼備、二刀流好手，身材嬌小的他曾6度入選國家代表隊，因此他特別勉勵體格不如人的棒球後進，只要意志堅定、永不放棄，絕對可以有所成就；謝明勇則在成棒階段9度披上中華隊戰袍出征國際賽，後來更成為國家隊教練執掌兵符，他深信球員除了棒球技能外，一定要有其他專長，這樣人生才能走得更長遠。

鄭文燦也說，桃園市長期以實際行動支持台灣棒球發展，從競技類的桃園六級棒球建置，拓展至全民性質的基層社區棒球、成人乙組棒球以及女子棒球等，台灣棒球名人堂協會及龍潭名人堂花園飯店多年來共同合作辦理名人特展，除表彰棒球界具貢獻者，也透過特展讓更多人了解棒球運動的文化、價值及傳承。