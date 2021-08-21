觀光工廠在新冠肺炎本土疫情爆發後停業將近3個月，疫情降為二級後，全桃園32家觀光工廠復業16家，桃園市長鄭文燦21日前往視察龍潭區手信霧隱城觀光人潮，業者表示遊客數銳減近8成，鄭文燦說將補助遊覽車團客及搭配中央振興券加碼等，要幫桃園找回遊客。

手信霧隱城今年3月開幕試營運，曾創下單日超過1萬人次遊客紀錄，碰上本土疫情爆發，配合中央防疫歇業將近3個月零收入，業者說，過往假日動輒超過6000人次遊客，復業後只剩約1500人次，疫後希望觀光旅遊業復甦，除本身推出折扣優惠外，也會配合中央和市府共同推動更多振興旅遊方案，期盼桃園市觀光工廠能夠共榮發展。

鄭文燦說，觀光工廠是桃園特色，三級管制期間停止營業，現在要重新帶進人潮，過去桃園市曾推出「桃園樂遊券」吸引全台超過114萬人參與登記，可說是打響桃園觀光工廠名號，現在要推出的觀光旅遊振興方案包含9月「觀光工廠加碼GO！」振興計畫，其中導入團客，一輛遊覽車補助5000元，預計補助300團。

另一政策觀光工廠買一送一，由各觀光工廠加碼，之後等到中央發放振興券階段則有桃園好市券做搭配，200元振興券可換400元面額好市券，可讓金額放大、面額變小會更好用，相信可以帶動觀光旅遊業消費意願。