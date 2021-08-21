桃園市37歲陳姓男子19日駕車離家隨即不知所蹤，其所駕駛車輛20日下午於關西鎮一處產業道路被民眾發現，因妨礙通行而報案，警方聯繫車主陳妻後，發現陳男行跡不明，因此會同關西消防分隊、關西搜救大隊協尋，當晚在離車數百公尺外的草叢發現陳男，已明顯無呼吸心跳，檢警21日相驗，死因仍待釐清。

這起案件發生於20日傍晚，有民眾在關西鎮一處產業道路，發現一台賓士車停放於路中間，已妨礙通行，因此報案請警方協助，聯繫車主挪車。未料警方致電車主時，女車主告知警方，車輛平時由丈夫陳男所用，但陳男19日離家後，即失去聯繫。

警方警覺有異，立即向關西消防分隊、關西搜救大隊等單位求助，共同尋找陳男蹤影，當時一無所獲，警方再根據陳男手機基地台定位，陳男應於附近，因此持續尋找。

當天深夜，在離車輛數百公尺外的地方，發現陳男倒臥在離車數百公尺的草叢，已無生命跡象，身上也無明顯外傷，將進一步釐清陳男死因。