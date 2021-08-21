【LIVE直播】新北+2！二級警戒戰線延長 侯友宜最新說明｜2021.08.21

二級警戒再延長到9月6日，指揮中心宣布今（21日）新增2例本土個案，都在新北市，分別為40多歲男性以及50多歲女性，新北市市長侯友宜昨日在疫情記者會上說，新北的所有境外疫入個案在基因定序出爐之前，全數視為Delta變種病毒，得採陰2次才能出院。針對今日的疫情變化，市府將於下午3時召開記者會說明。

侯友宜於今日的防疫記者會上說，今日的2例都為新增個案，分別來自於板橋和新莊。板橋個案為50多歲女性，19日去醫院就診時採檢確診，CT值36，疑似舊案，目前同住的先生、女兒PCR均為陰性，疫調仍在調查中；至於新莊個案為40多歲男性，為26日身體不適前往醫院採檢確診，CT較低，僅20，經採檢其同住父母、家屬後，父親PCR呈陽性，CT值為34，懷疑此案的感染源來自於父親，而父親此案將預計於明天正式公布，父親的詳細感染源仍在追查中。

中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增10例COVID-19確定病例，分別為2例本土及8例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示，今日新增之2例本土病例(均非居家隔離期間檢驗陽性者)，為新北市40多歲男性及50多歲女性，分別於8月16日及8月19日發病；其中1例關聯不明、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。