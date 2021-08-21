高市導入智慧救災系統，今天在博田醫院實兵演習。（柯宗緯翻攝）

高市導入智慧救災系統，今天在博田醫院實兵演習。（柯宗緯翻攝）

高市導入智慧救災系統，今天在博田醫院實兵演習。（柯宗緯翻攝）

人命關天，尤其救災分秒必爭！高市消防局為提升防災救災能量，導入「智慧科技救災」系統，透過2D及3D等建物圖資，可掌握起火點，並精準救援受困人員位置，今（21）日早上在博田醫院實兵演習，模擬6樓交誼廳發生火警，驚險救援過程相當逼真。

高市消防局長李清秀今到場坐鎮指揮，實地模擬博田國際醫院6樓交誼廳噴出白煙，過程有員工倒地等待救援，院方透過自動通報系統通報119，消防人員在前往救災途中就能透過結合AI人工智慧、AR／VR、AIoT智聯網及美國麻省理工學院研發科技手機連網軟體MIT ai2 APP等智慧型設備，一抵現場就精準定位救援，減少消防人員搜索時受災的可能。

博田國際醫院副院長阮蘭婷指出，防災不怕一萬只怕萬一，院內同仁為這次消防演習，近1個月來不斷摸擬演練發生火警，如何迅速保護到病人安全。醫院對於醫療消防及醫病危災安全責無旁貸，期待以人工智慧及通訊科技提升消防救災效率。

這次模擬演習為遇到火災時如何搭配自動通報系統第一時間通報119救災，並在消防裝置上結合AI（人工智慧）、AR／VR、AIoT（智聯網）、MIT ai2 APP（美國麻省理工學院研發科技手機連網軟體）及智慧型設備，讓打火弟兄能在前往救災途中，由博田國際醫院中央安全控制中心（CCTV）協助消防人員遠端、快速且精準得知起火點（BIM 3D起火點防災圖）。

抵達災區時，消防員亦可透由指揮官遠端監控火場周邊環境資訊後發布的指令「直達」有人員受困的指定區域救援，有別於以往需逐層、逐一由消防員巡視確認，減少搜索時消防人員亦受災的可能，同時提高救援的效率。