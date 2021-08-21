被列為嚴重瀕臨絕滅植物的台灣特有種「豔紅鹿子百合」，目前僅存少數野生種分布在新北市平溪地區，近年來因棲地破壞、人為過度採摘，持續減少，為了使豔紅鹿子百合成功復育，農業局從2016年開始復育行動，近年來在社區摘種成果持續發效，目前已成功復育約8000株幼苗，預計在今年可達成復育1萬株的目標。

豔紅鹿子百合因花色豔麗、帶有小鹿斑點圖樣的紅斑而得名，喜歡生長在陽光充足的峭壁上，每年7至9月為花期盛開季，豔紅鹿子百合開花時花瓣會依序開放向後蜷縮，也因為花瓣在風中像是天使的翅膀一樣，因此又被叫做「天使的翅膀」、「峭壁的精靈」。

為了復育豔紅鹿子百合，農業局2016年陸續辦理「家家豔紅 戶戶百合」、「嶺腳豔百之路」、「平溪種豔紅 百合處處開」等生態復育、推廣活動，讓平溪各社區陸續領養豔紅鹿子百合種子栽種，使復育工作持續傳承，而在地學校也將復育花種作為生態教育的一環，教育學生保育瀕危植物。

農業局長李玟表示，豔紅鹿子百合曾因棲地、人為破壞遭遇生存危機，但近年積極宣導下，當地的紫東社區發展協會、平溪國小及靈嚴寺等單位都陸續展開復育行動，豔紅鹿子百合已與居民有深厚連結，也成為平溪區的在地意象，未來局處將持續在野外栽植復育，也會與桃園區農業改良場和台中種苗改良繁殖場合作提供技術輔導。

李玟說，今年將加強推動在地社區參與，透過教育講習強化居民對豔紅鹿子百合的栽培技能及在地認同感，並以示範區的概念在社區內進行在地復育，其他市民若有意願加入復育志工行列，可以聯繫農業局、花友（02-29603456轉3122李先生），讓豔紅鹿子百合能安心的在原鄉成長茁壯。