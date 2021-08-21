靈鷲山改變往年舉辦的天數、地點、形式，將千年古老儀軌結合線上科技，由全山法師線上領眾，連續21天嚴謹攝心閉關修法。（靈鷲山提供／林良齊台北傳真）

明天是一年一度的中元節，靈鷲山水陸法會一直是安定人心的重要力量，因應新冠肺炎疫情反覆，全台處於二級警戒狀態，靈鷲山改變往年舉辦的天數、地點、形式，將千年古老儀軌結合線上科技，由全山法師線上領眾，連續21天嚴謹攝心閉關修法。

心道法師念誦平安祈願文，象徵慧燈破諸闇，光明護平安，為一切有情眾生帶來光明與希望，齊為台灣、世界、人類祈安祝禱，回向全球災劫平息，期盼這份正念能量，相應人間善願，在無限生命的旅程中，種下美善的記憶體。

心道法師說，感恩在這樣莊嚴的壇城，凝聚善業，為台灣、世界、人類祈福，但曾幾何時，人類的行為顛覆了生態，大火燒林、洪水來犯、地球無法呼吸、海洋變成了血海，人心離開清淨純善，走向五毒慾望，不分貧富、強國弱國，都逃不過災劫疫情的摧殘。祈請諸佛菩薩加持，讓源頭造作者看見苦果，徹底反省，讓地球免於毁壞，人類也能共同覺醒，發現內心愛的光明。

配合政府防疫規定，法會事先申請獲得核准，期間嚴謹執行防疫規範，參加者皆持快篩陰性證明，並配合量體溫、酒精消毒、戴口罩、實聯登記等防疫措施。公共區域由專人每2個小時以次氯酸水或漂白水加強環境清潔消毒，希望高標準防疫，圓滿今年法會。