【愛傳媒陳朝平專欄】國民黨主席選舉開跑。四人登記參選。媒體搞了一個網路投票《國民黨主席選舉領表作業截止，計有四人領表參選，你支持誰？》。

截至8月19日晚間9點23分，網民59005人次參與投票。四位候選人的獲票率分別是，孫文學校總校長張亞中49%、前新北市長朱立倫21%、現任黨主席江啟臣16%、前彰化縣長卓伯源14%。

不過，網路投票的遊戲規則是每人投票頻率，一天一次，這項網路投票的剩餘時間還有24天22小時。換言之，網民每天都可以點擊一次他所中意的候選人，無論你喜歡張亞中、朱立倫、江啟臣還是卓伯源，未來24天，都可以天天愛他一次，投他一票！

如果這是嚴格的民調，獲票率高達49%的張亞中，可說是穩操勝算。不過，從網路投票的遊戲規則來論，張的49%獲票率，只能說明他的鐵粉特多，且樂於每天上網投他一票。其他三人，粉絲數較張為少，鐵粉數更是遜色。

不過，張亞中是黨內孤鳥，朱立倫、江啟臣、卓伯源都是黨內派閥中人士，真要動員起來，即使鐵粉輸人，還有金粉、銀粉、銅粉可以支援，到那時，網路投票結果極有可能風雲變色！

其實，大凡政壇打過滾的人都知道，網路投票結果，僅供參考，但因網路投票結果，關係聲勢漲跌，仍然不能輕言放棄。

網路投票，涉及抽樣統計、時下社群媒體同溫層、網路受眾年齡結構、選舉項目等複雜問題，因此，網路投票（或曰網路民調）結果與現實間，往往有著不小的差距。

撇開上述複雜問題的學理論述，失去執政權後的國民黨主席，大概是全世界最難幹的活兒。

黨主席一年一選，當選黨主席的人，每月得張羅上千萬的黨工薪資，屁股還沒坐熱黨主席的辦公椅，黨員就忙著清算鬥爭主席。縣市長選舉，黨主席要「選賢與能」，過關斬將，只能贏不能輸，有功無償，打破要賠，還不准眼巴巴地瞧著總統候選人的位子。

難怪，吳敦義怨尤不已，難怪，曾經義助國民黨的郭董事長會有「彼可取而代之」的念頭了！如今的國民黨，不比當年，是個窮大厝。窮黨翻身，需要非常手段。

誰來當黨主席？六都的黨籍市長即是正副黨主席。轄下人口最多的六都市長，為黨主席，其餘轄下人口較少的市長，便是副主席。

此計不是沒人建議過，只不過，黨籍市長往往以專注市政工作，不負市民託付為由，拒絕接任。這是托詞，也是鬼話！照這個邏輯，行之有年的總統兼任黨主席，豈不是意味著歷屆總統既沒能做好總統的工作，也辜負了選民的託付？！

至於縣市長、立委選舉該提名誰？也不難解決。凡有意爭取縣市長、立委候選人提名者，一律自行組建競選部隊，自籌競選經費，黨中央及各級黨部一律不再支薪養黨工。

政黨競爭，其實很簡單！政治職位，有德（得）者居之，誰的隊伍驍勇善戰，誰就去攻城掠地、開疆闢土！像今天這樣搞法，黨主席一年一選，黨中央不是一眠大一寸，而是一年裂一次，沒幾年，細胞分裂到了盡頭，也就把黨給玩殘了！

哎呀！我壓根兒不是國民黨員，誰當國民黨黨主席，於我何有哉？我囉嗦個甚麼？！

作者為資深媒體人

照片來源：國民黨官網截圖。

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