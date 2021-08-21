台北市長柯文哲。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

北市開放體育運動指引。

二級警戒「再延兩周」 柯文哲最新說明

指揮中心今(21)日表示，考量國內疫情雖趨緩但仍有零星不明感染源本土病例，經與相關單位溝通討論及評估後，宣布自8月24日至9月6日維持疫情警戒標準為第二級，另外，今新增2例本土病例，為新北市40多歲男性及50多歲女性。然而北市出現零確診，市長柯文哲在記者會中提出最新說明。

目前北市在編明年度預算，柯文哲說，結論是說北市要備第三劑，用28億預算大概可以買250萬劑，設定是打第三劑，第一二劑還是政府要負責，且現在買也來不及，第三劑目的是要加強保護力，有備第三劑的錢，萬一變異病毒一直變化，這時候也需要打。

柯文哲表示，北市在編明年度預算時，有找專家來談第三劑的備戰措施，市府沒有預設立場，透過組織委員會的方式討論後，專家仍主張北市要備有第三劑，也強調250萬劑將用在第三劑，並非第一、第二劑，因為那理應由中央負責，但很實際的問題是「但現在買也來不及了」。

柯指出，第三劑的目的是「加強」，據他所知美國9月要開始打第三劑，因為抗體隨著時間久了，保護力會掉下去，萬一病毒不斷變種、濾過性病毒演化變成新的，原來的疫苗效果已經很差，這時候也需要打。

柯說，要打第三劑的理由有二，一是倘若統計上看來，打完疫苗抗體會隨時間下降，那就要打；二是若病毒一直變化，出現太新的變種，原來疫苗效果也不好，那就要打第三劑，屆時就看世界局勢怎麼變化，其他國家的科學證據為何，再決定這筆錢要買哪種疫苗、何時買。

關於國軍施打疫苗一事，柯文哲表示，雖然軍人以服從為天職，但盡量還是給軍人自主權，特別是打在身上東西，打疫苗這種事情，軍隊是國家命脈，可以的話盡量給軍人比較好待遇。

柯文哲今宣布，過去兩周北市有三天加零，但掛在北市的境外8例，今天有3例是工程師，全球疫情相當嚴重，邊境控制恐怕應該是重點，昨天北市七家醫院篩檢陽性0例，正在思考要不要繼續，目前當成社區篩檢，更像是一個監測的功能，並沒有打算停止，但目前每天北市要花三百多萬維持新冠肺炎社區篩檢的費用。

有沒有可能清零？柯文哲說，的確到現在為止，一天一個不明感染源，確診者一點多個，按目前疫調技術，找到感染源的早就被消滅掉，現在每天維持一個不明感染源，沒辦法徹底殲滅，所以解封主張慢慢解封，社區還是有不明感染源。為何社區有這麼多不明感染源，就北市近三個月，從五六七月，大約4892案例，絕多數有症狀案例看起來就像感冒，但有一數字最可怕，沒症狀佔44.8%，特別是年輕人，這也是為何感染源不能消滅，因為沒有症狀，且發病前一兩天就有感染力，這是跟當年花三個月能殲滅SARS最大不同原因。

柯文哲說，且新冠肺炎一開始症狀很像感冒，常常會撐到一兩天才到醫院，有很長時間可以感染人，這也跟SARS不同，這也是造成目前零零碎碎不明感染源的原因。

柯文哲指出，現在新感染者都是50歲以下，可能有兩原因，第一是疫苗，因為年輕人大部分沒有打，第二，因為比較無症狀，年輕人活動力也比較強，一開始感染都是50歲以上，現在感染主力是年輕人。

另外，北市今說明建國假日藝文特區、部分運動項目和游泳池設備逐步開放管制的相關指引，柯文哲宣布，8/24起開放曲棍球、體操、藤球、合球、街舞、舉重運動，但要遵守相關指引。

被問及邊境管制是未來重點，新北要加強管理防堵，柯文哲說，邊境管制還是回到科學，之前雙北因為疫情嚴重，不可諱言社區潛伏感染源多，現在從國外入境，從桃機入境，若有不同管制就不科學，中央要有統一標準，要全國一致，不同縣市措施不同就沒有道理了。

媒體詢問關於政院稱發現金成本不會比較低，民進黨打臉過去支持發現金，但政府堅持發五倍券，柯文哲說，每一個危機都是轉機，去年發三倍券就亂七八糟，有一年多時間把電子身分證建立，今天這些都不是問題，振興券唯一理由是限時消費，因為消費券可以控制時間跟項目，用電子帳戶都可以控制，重來一遍，發現亂七八糟，就把電子帳戶都建立就好解決，我也不曉得怎麼辦，去問蘇貞昌吧。