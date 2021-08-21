洋基從小熊買來雷佐（Anthony Rizzo）之後，先發一壘手之爭浮上檯面，渥特（Luke Voit）說：「我想要比賽，我有權和他（雷佐）一樣上場比賽。」渥特起初還有點疑慮，怎麼有人敢冷落堂堂的全壘打王呢？洋基果然不敢怠慢渥特，對陣雙城連續兩戰渥特都先發上陣，包括21日渥特開轟（單場4安打、4打點）助隊以10-2痛扁雙城。

前一波對戰紅襪的時候，雷佐與渥特被錯開，外界還等著看洋基休息室的內亂，但前日渥特回本壘得分的時候，渥特伸手指著擊出高飛犧牲打的雷佐，對他點頭示意。渥特表示希望與雷佐並肩作戰，把第一棒渥特、第二棒雷佐、第三棒賈吉（Aaron Judge）、第四棒賈羅（Joey Gallo）、第五棒史坦頓（Giancarlo Stanton）比喻為美式足球在達陣區前的衝陣組合。

渥特是上季美聯全壘打王（縮水球季擊出22轟），今年因為受傷表現不佳。後來加盟的雷佐是更好的一壘手（4次金手套、1次白金手套），但是放棄渥特的火力未免可惜，洋基的方法是讓渥特打DH，雷佐繼續當一壘手。

賈吉稱讚說：「渥特以行動證明自己的言語，他展現自己為何值得留在先發打線。我明白雷佐是固定的一壘手，但我們如果有辦法同時放上兩人，可以讓打線變得更致命。」

洋基近來寫下8連勝，在美東一口氣追過宿敵紅襪，重返季後賽爭奪戰，71勝52敗暫居美聯外卡第1，與運動家、紅襪激烈拚搶。